"Me da lo mismo si está vivo o muerto": Pamela Díaz se sincera sobre su nula relación con su padre biológico
- Por Vicente Guzmán
Pamela Díaz abrió su corazón y se refirió a uno de los aspectos de su vida personal menos contados hasta ahora, tras hablar abiertamente de la nula relación que tiene con su padre biológico.
La confesión surgió en un programa de Canal 13 en el que los panelistas hablaban de Naya Fácil, que recientemente aseguró que no mantiene ningún vínculo con sus padres.
En ese contexto, la 'Fiera' comentó que no tiene ningún lazo con su papá. "Siempre he dicho que no iría al funeral de mi papá biológico, no me interesa. Nunca lo conocí. ¿Por qué uno tiene que llevar un lazo de alguien con quien no tienes relación?", argumentó.Ir a la siguiente nota
"Tengo un papá, tengo una figura paterna"
A pesar de la revelación, la conductora explicó que no ha sentido ausencia paterna, ya que desde los cinco años fue criada por quien reconoce como su verdadero padre.
"Mi papá se llama Marco Álvarez, desde los cinco años estoy con él. Nunca he tenido una carencia de un papá o algo relacionado con eso", señaló.
En esa misma línea, abordó las críticas que recibe cuando habla de su padre biológico. "Cuando lo digo, me dicen: 'Qué eres mala'. Me da lo mismo lo que opine la gente, pero Naya tiene claro lo que pasó en su vida, porque lo hablé con ella en algún momento", comentó.
"Me da lo mismo si está vivo o muerto"
Díaz fue más allá y aseguró: "Me da lo mismo si mi papá biológico está vivo o muerto, de hecho, no tengo idea. No me afecta, porque tengo un papá, tengo una figura paterna".
"La Naya no lo tiene, pero creo que igual ella vivió muchas cosas desde chica y sabe lo que significa el cariño de papá, hermana o lo que sea", concluyó.
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