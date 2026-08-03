Cierran puente peatonal Huérfanos por trabajos de recuperación: Permanecerá clausurado por hasta tres meses

03 ag. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

El puente peatonal Huérfanos, que cruza sobre la Autopista Central en la comuna de Santiago, fue cerrado este lunes debido al inicio de una serie de trabajos de recuperación que se extenderán por un período estimado de entre dos y tres meses.

En el lugar ya se instalaron rejas y un letrero que informa el cierre por mantención, por lo que desde esta tarde quedará suspendido el tránsito de peatones por la estructura.

¿Qué trabajos se realizarán?

Las obras contemplan una inversión cercana a los $400 millones por parte del municipio de Santiago y consideran la recuperación de la infraestructura del puente.

Entre las intervenciones se encuentra la reparación y pintura de las barandas, el piso y la estructura que sostiene el paso peatonal. Además, se instalará nuevo mobiliario urbano, áreas verdes y luminarias con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que también se busca recuperar este espacio público desde el punto de vista de la seguridad.

"Vamos a recuperar la pasarela, vamos a cerrarla por unos días para poder restaurarla, recuperarla, instalar mobiliario urbano, instalar plantas, flores bonitas, y además vamos a establecer un horario en funcionamiento de la pasarela de 6 de la mañana a 11 o 12 de la noche", señaló.

Tendrá horario de funcionamiento

Una vez finalizados los trabajos, el puente peatonal no permanecerá abierto durante toda la jornada.

Según informó el municipio, la estructura funcionará entre las 6:00 de la mañana y las 11:00 o 12:00 de la noche, horario que aún está siendo definido junto a vecinos del sector.

Durante la madrugada, el paso permanecerá cerrado y quienes necesiten cruzar deberán utilizar los pasos sobre nivel de la Autopista Central.

El cierre del puente también busca enfrentar los problemas de seguridad registrados en el sector, donde anteriormente se había reportado la instalación de rucos y otras situaciones de incivilidad en los accesos a la estructura.

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