Corte de Apelaciones rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

03 ag. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el recurso que buscaba dejar sin efecto el juicio en el que Claudio Crespo fue absuelto por las lesiones que sufrió el actual diputado Gustavo Gatica. De esta forma, la decisión judicial dictada en enero de este año quedó ejecutoriada.

El exteniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros enfrentó un juicio tras ser acusado por la Fiscalía Centro Norte de efectuar los disparos de perdigones que hirieron gravemente a Gatica en ambos ojos durante una manifestación realizada en noviembre de 2019, en el marco del estallido social.

En enero, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a Crespo de la acusación por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves.

En la resolución, la Corte de Apelaciones desestimó los recursos de nulidad presentados por el querellante particular, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos los cuales buscaban dejar sin efecto la sentencia absolutoria y la realización de un nuevo juicio.

Los recurrentes solicitaron la invalidación tanto del juicio oral como de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Entre sus argumentos, invocaron causales de nulidad contempladas en el Código Procesal Penal, cuestionando la fundamentación del fallo y la forma en que el tribunal valoró la prueba rendida durante el juicio.

Sin embargo, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar los recursos interpuestos y concluyó que la sentencia dictada el 13 de mayo de 2026 "no es nula", por lo que quedó firme la absolución de Claudio Crespo.

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