Caso Sartor: Fiscalía pide prisión preventiva para Michael Clark y extimonel de Azul Azul asegura estar "sorprendido"

31 jul. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la segunda jornada de formalización por el denominado Caso Sartor, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, junto a otros ejecutivos vinculados a la firma.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía, el ex timonel de la concesionaria de Universidad de Chile expresó su abierta sorpresa a la salida del Centro de Justicia, asegurando que los antecedentes de la carpeta investigativa apuntan en otra dirección.

Los delitos imputados por la Fiscalía

El fiscal Juan Pablo Araya detalló los cargos presentados en contra de Clark, señalando que la causa aborda maniobras financieras complejas con desvío de recursos para beneficio privado.

"Se le imputó administración desleal y la negociación incompatible, con operaciones específicas bien descritas donde ocultó los fines para los cuales pidió financiamiento para la sociedad donde era director. Eso además de la entrega de información falsa, junto con el lavado de activos por las operaciones de Azul Azul", sostuvo el persecutor.

Araya valoró además el avance de las audiencias, destacando que 4 de los 11 imputados ya quedaron con medidas cautelares. Se trata de Óscar Ebel y Hugo Baranda, que quedaron con arresto domiciliario total, y Mauro Valdés y Miguel León, con arresto domiciliario parcial.

La respuesta de Michael Clark: "Me parece sorprendente"

A la salida del tribunal, Michael Clark cuestionó la solicitud de la Fiscalía y aseguró que se mantendrá enfocado en la defensa técnica de su caso.

"No es lo que esperábamos. Todos los antecedentes de la carpeta apuntan hacia otra parte, pero el Ministerio Público tiene esa opción. Ya llegará el espacio de contraargumentar", afirmó el ex dirigente deportivo.

En esa misma línea, manifestó sentirse distante de los controladores principales de la firma: "Me siento lejano de los dueños, me sorprende que me hayan pedido prisión preventiva y no a otros de los dueños. Hay muchos antecedentes e imprecisiones. Hay decepción, los antecedentes apuntan a una parte donde están los recursos y no se está advancing allí", concluyó.

Se espera que la próxima semana el tribunal resuelva las medidas cautelares en contra del expresidente de Azul Azul.

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