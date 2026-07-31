"Inestabilidad atmosférica": Emiten aviso por probables tornados en 3 regiones este fin de semana

31 jul. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso para sectores de tres regiones de la zona sur del país, por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas".

De acuerdo al sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

¿Dónde y cuándo se podrían producir los tornados?

El aviso se encuentra vigente a partir de la tarde hasta la noche de este sábado 1 de agosto, debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".

El fenómeno se podría presentar en sectores desde la región de La Araucanía hasta Los Lagos.

En específico, estas serían las zonas afectadas:

Cabe señalar que las nubes convectivas con características tornádicas pueden ser tanto trombas marinas como tornados en tierra.

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