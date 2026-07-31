"Inestabilidad atmosférica": Emiten aviso por probables tornados en 3 regiones este fin de semana
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso para sectores de tres regiones de la zona sur del país, por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas".
De acuerdo al sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
¿Dónde y cuándo se podrían producir los tornados?
El aviso se encuentra vigente a partir de la tarde hasta la noche de este sábado 1 de agosto, debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".Ir a la siguiente nota
El fenómeno se podría presentar en sectores desde la región de La Araucanía hasta Los Lagos.
En específico, estas serían las zonas afectadas:
- Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa y valle
- Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera, Valle
- Región de Los Lagos: Valle
Cabe señalar que las nubes convectivas con características tornádicas pueden ser tanto trombas marinas como tornados en tierra.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Jaime Leyton advierte por actividad tornádica en la zona centro-sur y revela cuándo será la lluvia más intensa en Santiago
- Lluvias sorprenden en Antofagasta y se esperan precipitaciones fuertes en Coquimbo: "Viene a complicar el panorama"
- Hasta 50 mm de lluvia y tormentas eléctricas: Emiten aviso en 7 regiones del país por sistema frontal