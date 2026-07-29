Gobierno descarta privatizar Codelco: "Cualquier decisión involucra a todo el país y no es de un gobierno particular"

29 jul. 2026 - 22:42 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro de Codelco volvió a instalarse en el debate. Frente a ello, el Gobierno reiteró que la empresa continuará bajo el control del Estado, aunque abrió la puerta a capital privado y venta de activos para fortalecer su situación financiera.

Desde la región de Atacama, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó que el Ejecutivo está disponible para impulsar asociaciones con privados y vender activos que no sean estratégicos para la compañía.

"La posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en un minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado", sostuvo Quiroz.

La decisión del Gobierno sobre Codelco

El debate se produjo luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propusiera privatizar la cuprífera estatal. Sin embargo, esa opción fue descartada previamente por el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

En esa línea, desde la región de Atacama, Quiroz reafirmó que el Ejecutivo no pretende cambiar el control estatal de la empresa. El ministro agregó que la relevancia de la compañía para el país trasciende a una administración en particular:

"Es una empresa que tiene mucho símbolo y cualquier decisión involucra a todo el país y no es de un gobierno particular".

Posibles cambios apuntan a capital privado y venta de activos

Junto con descartar una privatización, Quiroz sostuvo que existen distintas herramientas para fortalecer a la estatal:

"Asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no. Hay que ser prácticos, hay que sacar a la compañía adelante y eso corre para muchas compañías estatales también. Quizás ventas de algunos activos que son prescindibles".

Pese a ello, el titular de Hacienda insistió en que la propiedad de la cuprífera no está en discusión. "Codelco sigue siendo Codelco, así que tranquilo ahí".