"Ni en dictadura": Oposición rechaza propuesta del Partido Republicano de privatizar Codelco y Gobierno plantea una alternativa

28 jul. 2026 - 19:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso debate político provocó la propuesta del presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, quien planteó la opción de privatizar o vender una parte de la propiedad de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). La iniciativa surge tras los diagnósticos sobre el nivel de endeudamiento que enfrenta la minera estatal.

Tras conocerse el planteamiento, la oposición manifestó un duro y rotundo rechazo a la iniciativa. Por su parte, desde el Gobierno descartaron impulsar una medida de esa naturaleza para la cuprífera pública, aunque se abrieron a buscar alternativas.

La propuesta de Squella

En entrevista con La Tercera, el timonel del Partido Republicano sostuvo que el debate político debe enfocarse en la modernización de las empresas del Estado.

"Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa", afirmó el parlamentario, argumentando que la medida permitiría enfrentar el escenario financiero e incorporar recursos. "Este es el momento, mañana será muy tarde. Más todavía si se afectan los quórums en el Congreso", agregó.

La dura respuesta de la oposición

Las reacciones de los sectores de oposición fueron inmediatas. El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó fuertemente la postura del dirigente republicano a través de sus redes sociales.

"Privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar", enfatizó el exsecretario de Estado.

En esa misma línea, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, rechazó la iniciativa manifestando que "Codelco no se toca. No aguantaremos que privaticen el 'sueldo de Chile' para dejarlo en manos de unos pocos".

La alternativa del Gobierno: asociaciones con privados

Respecto a la posibilidad de privatizar la minera, el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, comentó la semana pasada que "es una discusión que el país tiene que tener", adelantando que se prepara un plan que "va por el lado de asociar Codelco en sus operaciones con privados y mantener la corporación 100% en manos estatales".

En tanto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, complementó este lunes que "es una discusión que viene hace tiempo. En nuestra opinión, tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar".

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