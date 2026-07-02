Codelco admitió en informe interno que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre: Presenta serios problemas de costos

02 jul. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

En un revelador informe interno, Codelco admitió que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre, un sitial que ostentó por décadas y que definía la identidad económica de Chile.

El documento no solo confirma la pérdida de la corona frente a gigantes privados internacionales, sino que enciende las alarmas al revelar una cruda realidad operativa: Sus costos de producción se han disparado hasta situarse un 57% por encima de los de sus competidoras directas.

El reporte de la corporación autónoma del Estado expone de manera transparente los severos problemas de rentabilidad y endeudamiento que arrastra la minera, informó Diario Financiero.

De acuerdo con el documento interno, la rentabilidad de Codelco es hoy sustancialmente más baja que la de sus rivales del sector privado, debido a una combinación de factores que van desde el retraso en la puesta en marcha de sus proyectos estructurales hasta el sostenido debilitamiento de sus leyes de mineral.

Un balance financiero presionado por las deudas

El análisis de la estatal aborda en profundidad su actual estructura financiera, fuertemente golpeada por los compromisos de deuda adquiridos para financiar sus millonarias inversiones.

Mientras las firmas globales competidoras consiguen optimizar sus balances de caja en un ciclo de alta demanda de minerales críticos para la transición energética, la firma chilena destina una parte significativa de sus flujos al servicio de compromisos financieros previos.

Esta enorme brecha del 57% en los costos operativos reduce drásticamente el margen de maniobra de Codelco para transferir excedentes netos al Fisco chileno, lo que impacta directamente las proyecciones de recaudación del Estado para programas sociales e infraestructura pública.

El desafío inmediato para Codelco es acelerar la estabilización de sus yacimientos claves y revertir las brechas operacionales detectadas por este control interno, en un mercado global cada vez más competitivo que ya no espera los tiempos de la minería pública tradicional.

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