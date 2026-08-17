Gran final de El Jardín de Olivia: Los mejores momentos que dejó el último capítulo de la exitosa teleserie de Mega

17 ag. 2026 - 17:52 hrs.

Tras 358 capítulos, “El Jardín de Olivia” llegó a su fin y dejó una serie de momentos que marcaron el desenlace de sus protagonistas.

Uno de los momentos más tensos estuvo protagonizado por Diana (Nicole Espinoza) y Luis Emilio (Alejandro Trejo), quienes se encontraban en riesgo vital, aunque en situaciones completamente diferentes. Mientras la terapeuta estaba acompañada por sus seres queridos, Walker se encontraba completamente solo.

Bernardita regresó para hacer justicia

Mientras Luis Emilio permanecía internado en una clínica recuperándose del atropello, una mujer ingresó a su habitación y le administró un medicamento por vía intravenosa.

Cuando todo hacía pensar que Bernardita continuaba con vida y que podía regresar para terminar con Luis Emilio, Vanessa salió de la habitación y sembró la incertidumbre sobre lo que ocurriría.

Sin embargo, Bernardita fue la última persona que Luis Emilio vio antes de morir. Su fallecida esposa apareció para llevarlo consigo y poner fin a la historia del hombre que tanto daño había causado.

“Tranquilo, Luis Emilio, no te muevas. Esto va a ser rápido. Esto lo hago por mí y por todas las mujeres que abusaste, por todo el daño que has hecho y por todas las muertes que cargas en tu conciencia”, le dijo Bernardita.

Tras conocer la noticia de su fallecimiento, su hijo Clemente resumió lo ocurrido con una frase: "Ya no le va a hacer daño a nadie, nunca más”.

Diana y Clemente dieron el sí

Pero no todo fue tragedia. Tal como lo habían prometido, Diana y Clemente finalmente contrajeron matrimonio en el jardín de la casa.

Tras recuperarse y sin la constante amenaza de Luis Emilio, Diana pudo finalmente comenzar una nueva etapa junto a la persona que ama.

En una ceremonia sencilla, rodeados por sus seres queridos y amigos, la terapeuta y Clemente sellaron su amor en el mismo jardín que marcó tantos momentos de la historia.