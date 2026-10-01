¿Cómo puedo conseguir el pin exclusivo de BTS en Santiago?

01 oct. 2026 - 16:43 hrs.

La fiebre por BTS ya se siente en Santiago, y Samsung tiene preparado un recuerdo que promete convertirse en objeto de deseo para sus fans: el BTS Special Edition Santiago, un pin exclusivo y de edición limitada creado especialmente para la llegada del tour a Chile.

La oportunidad estará disponible entre el miércoles 30 de septiembre y el domingo 4 de octubre, periodo en que cinco tiendas Samsung de la capital se convertirán en el punto de encuentro para vivir una experiencia inspirada en la cultura coreana.

¿Cómo conseguir el pin BTS Special Edition Santiago?

Para participar, el primer paso es acercarse a una de las siguientes tiendas de Santiago:

Samsung Vespucio

Samsung Maipú

Samsung MUT

Samsung Costanera Center

Samsung Parque Arauco

Luego, los fans deberán utilizar el Galaxy S26 Ultra disponible en exhibición y tomarse una "K-Selfie" con un marco inspirado en BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'.

Los fanáticos de la banda deberán transferir su fotografía a su smartphone usando Quick Share y publicarla en su feed de Instagram —no en Stories— con los siguientes hashtags:

#KChallenge

#withGalaxy

#GalaxyAI

#GalaxyS26Ultra

#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_SPONSOR

Desde Samsung aclaran que el BTS Special Edition Santiago fue creado exclusivamente para la parada de la gira en la capital chilena.

"Quienes quieran conseguirlo deberán participar en la experiencia durante el período establecido, considerando que las unidades son limitadas y estarán disponibles hasta agotar stock", recalcan.

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