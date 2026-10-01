Comienza postulación a la gratuidad en educación superior: ¿Hasta cuándo hay plazo?

01 oct. 2026 - 17:00 hrs.

Desde este jueves 1 de octubre ya se puede postular a la gratuidad en educación superior, uno de los beneficios estudiantiles más importantes para quienes buscan cursar una carrera profesional.

Este apoyo económico permite financiar la matrícula y el arancel de una carrera por su duración nominal, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Pero hay que apurarse. El primer periodo de postulación para la admisión 2027 solo durará algunas semanas.

¿Hasta cuándo hay plazo?

El periodo de postulación se extenderá hasta el próximo jueves 22 de octubre. Es decir, a partir de hoy, tienes tres semanas para postular.

Para postular, debes completar correctamente el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en el sitio web y enviarlo dentro del plazo.

Luego vienen los siguientes pasos:

Información del nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2026

17 de diciembre de 2026 Resultados de preselección y potenciales renovantes: 15 de enero de 2027

15 de enero de 2027 Resultados de asignación: 10 de marzo de 2027

10 de marzo de 2027 Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2027

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular a la gratuidad debes: