Comienza postulación a la gratuidad en educación superior: ¿Hasta cuándo hay plazo?
- Por Ariel Araya
Desde este jueves 1 de octubre ya se puede postular a la gratuidad en educación superior, uno de los beneficios estudiantiles más importantes para quienes buscan cursar una carrera profesional.
Este apoyo económico permite financiar la matrícula y el arancel de una carrera por su duración nominal, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Pero hay que apurarse. El primer periodo de postulación para la admisión 2027 solo durará algunas semanas.Ir a la siguiente nota
¿Hasta cuándo hay plazo?
El periodo de postulación se extenderá hasta el próximo jueves 22 de octubre. Es decir, a partir de hoy, tienes tres semanas para postular.
Para postular, debes completar correctamente el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en el sitio web y enviarlo dentro del plazo.
Luego vienen los siguientes pasos:
- Información del nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2026
- Resultados de preselección y potenciales renovantes: 15 de enero de 2027
- Resultados de asignación: 10 de marzo de 2027
- Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2027
¿Cuáles son los requisitos para postular?
Para postular a la gratuidad debes:
- Estar dentro del 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.
- Estar matriculado en alguna de las instituciones adscritas a la gratuidad, en alguna carrera de pregrado con modalidad presencial.
- No tener un grado de licenciatura o título profesional en una institución nacional o extranjera.
- Si tienes un título técnico de nivel superior, solo podrás acceder si te matriculas en una carrera conducente a un título profesional (con o sin licenciatura).
- Si eres estudiante de licenciatura, podrás acceder al beneficio si eliges un programa para obtener un título de profesor. Este se otorgará solo por la duración del plan de estudios, la cual no puede exceder los cuatro semestres.
- Tener la nacionalidad chilena. Si eres una persona extranjera, deberás tener la permanencia definitiva o residencia. En el caso de la residencia, deberás tener tu enseñanza media completa y cursada en Chile.
- Importante: los estudiantes de cursos superiores podrán recibir el beneficio si no han excedido la duración formal de la carrera.