Walmart y Copec estrenan la primera hidrolinera para camiones en Chile: ¿Para qué sirve?
- Por Cristian Latorre
Walmart Chile y Copec inauguraron la primera hidrolinera del país destinada al abastecimiento de camiones de alto tonelaje. La estación está ubicada en el Centro de Distribución de Walmart en Quilicura y permitirá incorporar hidrógeno verde a una operación logística real.
El piloto contempla dos camiones, cuya incorporación será gradual. Durante la inauguración se realizó la primera carga de hidrógeno y una conductora de Marval inició el recorrido hacia la tienda Lider de Huechuraba.
¿Cómo funcionará la hidrolinera?
La infraestructura permitirá abastecer camiones de carga pesada con hidrógeno verde, como alternativa a los combustibles fósiles, en un segmento que presenta importantes desafíos de descarbonización por sus requerimientos de autonomía, potencia y continuidad operacional.Ir a la siguiente nota
La estación permitirá abastecer camiones con una autonomía de más de 600 kilómetros, mientras que el tiempo estimado de carga será de 20 minutos para un vehículo con el estanque vacío.
A partir de octubre, los camiones comenzarán a realizar despachos regulares en la Región Metropolitana, Valparaíso y Rancagua. Marval estará a cargo de la operación de los camiones.
Guillermo Barros, gerente general de Marval, señaló que “estamos felices de aportar con este camión porque la única forma de lograr este tipo de desarrollos es a través de una alianza público-privada. Este hito significa que vamos a poder llevar a la ruta el trabajo realizado en conjunto, iniciando una etapa de operación real”.
¿Qué impacto tendrá?
Según los antecedentes del proyecto, el uso de esta tecnología permitirá evitar la emisión de 380 toneladas de CO? al año, equivalente a retirar de circulación aproximadamente 83 autos a gasolina durante un año.
La hidrolinera es resultado de una colaboración público-privada desarrollada desde 2024 junto a Marval Clean Logistics, IEE y Mining3 Chile, con cofinanciamiento de Corfo mediante el Programa Tecnológico Hidrohaul, adjudicado en 2023.
“Este hito refleja cómo entendemos la innovación en Walmart Chile: como una herramienta para resolver desafíos concretos y transformar nuestra operación. Hoy estamos llevando el hidrógeno verde desde el potencial a una aplicación real en nuestra logística, y lo estamos haciendo a través de la colaboración, porque avanzar hacia una cadena cada vez más sustentable requiere sumar capacidades, conocimiento y experiencia de distintos actores”, señaló Annie Walker, CEO de Walmart Chile.
Por su parte, Arturo Natho, CEO de Copec S.A. indicó que “en Copec llevamos 91 años acompañando el desarrollo de Chile, y hacerlo hacia el futuro significa innovar permanentemente. Esta primera hidrolinera para camiones de alto tonelaje es un ejemplo concreto de ello: junto a Walmart Chile, un socio estratégico para nosotros, estamos llevando el hidrógeno verde a una operación logística real y avanzando en alternativas que pueden contribuir a la descarbonización del transporte pesado”.
El próximo paso
Los resultados del piloto servirán para evaluar el desempeño de los camiones y generar información para futuras estaciones. Hidrohaul también contempla formar especialistas en operación y servicio técnico y habilitar talleres para camiones.
Además, Walmart Chile proyecta llevar esta tecnología a mayor escala en su Centro de Distribución El Peñón, donde espera desarrollar una nueva planta de hidrógeno verde e incorporar hasta 10 camiones. La implementación está prevista a partir de 2028.
El proyecto forma parte del objetivo de Walmart Chile de avanzar hacia la descarbonización de un 50% de sus operaciones de transporte al 2030.
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