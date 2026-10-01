Casi 1.900 vehículos afectados: Sernac emite alerta de seguridad por defectos técnicos en modelos de Hyundai y Ford

01 oct. 2026 - 15:53 hrs.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos nuevas alertas de seguridad por posibles defectos técnicos en algunos modelos de vehículos de las marcas Ford y Hyundai, alcanzando un total de 1.893 unidades afectadas.

¿A qué se deben las alertas y a qué vehículos van dirigidas?

Marca Hyundai

En el caso de la marca Hyundai, son 138 unidades afectadas de los modelos Kona (EV-HEV), Santa Fe (HEV) y Tucson (HEV), comercializadas en Chile en el año 2025.

La alerta se emitió por un posible defecto en la actualización de software del clúster de instrumentos, lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Según informó Automotores Gildemeister SpA, en muy raras ocasiones, el tablero de instrumentos podría reiniciarse de manera inesperada, provocando que la pantalla quede temporalmente en negro, lo que podría aumentar el riesgo de accidente.

Conforme a lo señalado por las empresas, a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

Sernac

El Sernac llamó a los conductores a verificar si su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto. De ser el caso, se deben comunicar a través de los puntos de contacto indicados en este link y agendar cita para ejecutar la campaña.

La empresa procederá de forma preventiva a la actualización de software del clúster de instrumentos. La reparación tiene una duración aproximada de hasta 2 horas y no tiene costo para los consumidores afectados.

Marca Ford

En el caso de la marca Ford, son 1.755 unidades afectadas del modelo F-150, comercializadas en Chile entre mayo a septiembre de 2026.

La alerta se emitió por un posible defecto en las cintas de sujeción del tanque de combustible, lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Según Ford Motor Company Chile SpA, en algunos de los vehículos, las cintas de sujeción del tanque de combustible podrían no estar completamente aseguradas al riel del bastidor, lo que provoca que el tanque se desprenda parcial o totalmente del vehículo.

Si lo anterior ocurriese, podría ocasionar fugas de combustible y/o apagado de motor, lo que en casos extremos aumenta el riesgo de un evento térmico o accidente.?

Sernac

Conforme a lo reportado por la empresa, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

El Sernac llamó a los conductores a verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN. De ser así, se deben comunicar a través de los puntos de contacto indicados en este link y agendar cita para que ejecute la campaña.

La empresa inspeccionará, de forma preventiva y gratuita, las cintas de sujeción delantera y trasera del tanque de combustible para determinar si están aseguradas al riel del bastidor.

Si una cinta del tanque de combustible no está asegurada al riel del bastidor, dicha cinta será reemplazada. La reparación tiene una duración estimada de 1 hora y no tiene costo para el consumidor.

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