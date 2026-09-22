Sufrió un ACV y la aseguradora no le quiso pagar: Recibirá más de $250 millones

22 sept. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro revés judicial sufrió la compañía 4Life Seguros de Vida luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso y dejara firme una condena en su contra. Según confirmó el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la empresa fue obligada a pagar una millonaria indemnización a una clienta de Puerto Montt a quien se le negó la cobertura de su seguro tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

El caso comenzó cuando la afectada quiso hacer efectiva la póliza que tenía asociada a su crédito hipotecario, un seguro diseñado para cubrir la deuda de la vivienda en caso de fallecimiento o invalidez. Tras el problema de salud, la mujer quedó con una incapacidad severa que superaba el 73%, lo que legalmente le impedía seguir trabajando de manera normal.

Sin embargo, al momento de pedir que el seguro se hiciera cargo de la deuda de su casa, la aseguradora rechazó la solicitud. ¿El argumento de la empresa? Sostuvieron que el ACV había ocurrido a fines de agosto de 2021, solo unos días antes de que el contrato del seguro comenzara a regir oficialmente el 1 de septiembre de ese mismo año.

La disputa por la fecha y el fallo clave

Ante la negativa, la mujer acudió a la justicia con el respaldo del SERNAC. En medio de la investigación, un pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones terminó por desarmar la postura de la aseguradora. El organismo acreditó que la invalidez total fue dictaminada por los médicos en diciembre de 2021, fecha formal que rige para cualquier trámite legal. En términos sencillos: lo que cuenta para la ley no es el día en que ocurrió el problema de salud, sino cuándo la autoridad médica certifica la condición del paciente.

Con estos antecedentes, el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt determinó que la empresa utilizó una interpretación antojadiza para no pagar, perjudicando a la clienta en un momento de extrema vulnerabilidad médica y económica.

El desglose del pago y la lección para las aseguradoras

Tras el rechazo de las apelaciones en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, la condena quedó firme e invalida cualquier otro reclamo de la compañía. El fallo establece que 4Life Seguros de Vida deberá pagar la deuda restante de la vivienda y devolverle a la afectada las cuotas del crédito que tuvo que seguir pagando de su bolsillo, lo que suma 6.054 UF, alrededor de $248 millones de pesos.

A este monto se suman 5 millones de pesos por daño moral, para compensar el impacto emocional y las molestias de haber tenido que enfrentar un juicio en un estado de salud delicado. Además, el tribunal le aplicó a la firma una multa superior a los 21,5 millones de pesos (300 UTM) por incumplir la Ley del Consumidor.

Desde el SERNAC destacaron que este caso fija un precedente importante para el mercado financiero, ya que la ley establece con claridad que, ante cláusulas ambivalentes o dudas en la interpretación de un contrato, la razón siempre la tendrá el consumidor.