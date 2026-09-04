Sernac emite alerta por linterna LED que podría presentar riesgo de combustión: Más de 900 unidades fueron vendidas

04 sept. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad luego de que la empresa Builder Commerce Spa informara que uno de sus productos comercializados en Chile podría implicar un riesgo para la seguridad de las personas que lo poseen.

Se trata de la Linterna LED Táctica, marca Maxwell, modelo Mega Light, recargable y con un zoom o alcance de más de 700 metros, de color negro.

El producto corresponde al código de identificación BI505769, es de origen chino y fue comercializado en Chile entre junio y agosto de 2026.

Según los antecedentes entregados por la empresa, durante ese periodo se vendieron 906 unidades, adquiridas por consumidores de distintas regiones del país.

¿Cuál es el riesgo de la linterna?

De acuerdo con lo informado por Builder Commerce Spa, el producto presenta un posible defecto en sus baterías relacionado con una eventual inversión de la polaridad, situación que podría derivar en una combustión interna del artículo.

Hasta ahora, el desperfecto ha registrado un incidente en Chile, el que provocó el daño completo del producto. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni daños a terceros.

Sernac

¿Qué hacer si tienes una de estas linternas?

El Sernac y la empresa entregaron una serie de instrucciones para quienes tengan el producto:

Suspender inmediatamente su uso: No se debe continuar utilizando la linterna. Retirar las baterías: Se debe abrir el compartimento de la linterna y extraer las baterías manualmente. Para realizar este procedimiento no es necesario desarmar ni intervenir el producto. Mantener la linterna y las baterías separadas: Ambos elementos deben guardarse dentro de una misma caja o paquete de embalaje. Sin embargo, las baterías deben quedar físicamente separadas de la linterna, evitando que permanezcan dentro o conectadas al equipo, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo durante el transporte.

¿Cómo solicitar el reembolso o reemplazo?

Posteriormente, las personas consumidoras deberán contactar a la empresa para acceder a las medidas de reparación adoptadas.

En este caso, las alternativas corresponden al reembolso total del producto o, si la persona lo prefiere, a la sustitución por otro producto de características similares.

Para conocer el procedimiento y seguir el paso a paso, los consumidores pueden comunicarse directamente con Builder Commerce Spa a través de los siguientes canales:

Teléfono: +59 8 9922 7927

Correo electrónico: contacto@builder-brands.com

En caso de dudas adicionales, problemas con la ejecución de la campaña o consultas específicas relacionadas con la seguridad de productos, las personas pueden comunicarse con el Sernac mediante el correo electrónico seguridaddeproductos@sernac.cl.

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