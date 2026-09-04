Conductor terminó detenido tras impactar un poste en Santiago Centro: Habría consumido alcohol

04 sept. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, donde un conductor habría perdido el control de su vehículo y terminado impactando contra un poste.

El hecho ocurrió pasada las 05:00 horas, específicamente en calle McGiver, entre Huérfanos y Agustinas, en Santiago Centro.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados desde el lugar, el conductor se desplazaba por calle McGiver cuando, al llegar al sector, habría perdido el control del automóvil, impactando contra un poste.

El choque fue de tal magnitud que el vehículo no pudo ser retirado inmediatamente del lugar. Durante la mañana, un equipo especializado llegó hasta el sector para realizar el retiro del automóvil mediante una grúa.

Conductor fue detenido

Tras el accidente, personal de seguridad municipal y funcionarios de Carabineros llegaron hasta el lugar para adoptar las diligencias correspondientes.

Según los primeros antecedentes policiales, el conductor no se encontraba en condiciones de temperancia adecuadas y se habría detectado consumo de alcohol.

El sujeto, quien se encontraba acompañado por quien sería su pareja, fue detenido y trasladado hasta la 1ª Comisaría de Carabineros, donde quedó a la espera de los exámenes toxicológicos correspondientes.

Estos peritajes permitirán determinar la cantidad de alcohol que mantenía en la sangre al momento del accidente y establecer si conducía bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad.

Empresa eléctrica trabajó en el lugar

Debido al impacto contra el poste, personal de la empresa eléctrica también acudió hasta el sector para trabajar en el resguardo de la zona y abordar los daños colaterales provocados por el accidente.

El vehículo fue retirado durante los primeros minutos de la mañana y, posteriormente, el tránsito quedó habilitado para el normal desplazamiento de la locomoción colectiva y de los vehículos particulares.