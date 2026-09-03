Balacera entre bandas rivales deja a niño de 12 años y hombre de 50 heridos en Lo Espejo: Menor iba a comprar a un almacén

03 sept. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de 12 años y un hombre de 50 resultaron heridos a bala durante la tarde de este jueves, luego de un presunto enfrentamiento entre bandas rivales registrado en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Américo Vespucio con Pedro Lira, en el sector de Barros Luco. De acuerdo con los antecedentes preliminares, ambas víctimas se encontraban en el lugar por motivos ajenos al enfrentamiento cuando fueron alcanzadas por impactos de bala.

Ambos están fuera de riesgo vital

Según información entregada por Carabineros, el menor se dirigía a comprar a un almacén cuando recibió un disparo, mientras que el adulto fue alcanzado cuando descendía de un bus del sistema RED de regreso del trabajo.

Tras resultar heridos, ambas víctimas fueron atendidas inicialmente en el SAR de Lo Espejo. Posteriormente, el menor de 12 años fue derivado al Hospital Dr. Exequiel González Cortés, mientras que el hombre de 50 años fue trasladado al Hospital Barros Luco.

El teniente Brandon Viñuela, de la 11ª Comisaría de Carabineros, comentó que "ambos recibieron la misma lesión en la pierna derecha. Por lo que entendemos, no comprometió los huesos, la parte ósea de la pierna, y estarían estables, sin riesgo vital".

Enfrentamiento entre bandas rivales

Los disparos se habrían producido en medio de un intercambio de fuego entre presuntas bandas rivales, por lo que la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes participaron.

Por ahora, no se ha informado de personas detenidas por este hecho.

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