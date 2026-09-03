Caen "Los Soto": Desbaratan clan familiar dedicado al contrabando de cigarrillos, pirotecnia y armas en la Región Metropolitana

03 sept. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Occidente permitió desbaratar a “Los Soto”, un clan familiar integrado por el padre, sus dos hijos y la nuera. Según la investigación, el grupo se dedicaba al ingreso ilegal y la distribución de cigarrillos de contrabando en ferias libres de la capital y en el barrio Meiggs, además del tráfico de fuegos artificiales y la posesión de armas de fuego.

El procedimiento incluyó el allanamiento a tres domicilios, donde se detuvo a los cuatro involucrados y se incautaron más de 1.700 cartones de cigarrillos, más de 1.400 unidades de pirotecnia avaluadas en $3 millones y tres armas de fuego, dos de ellas con el número de serie borrado.

De acuerdo con la investigación, los cigarros venían de Paraguay y entraban a Chile por pasos no habilitados en el norte del país, ocultos entre grandes cargamentos comerciales para evitar las fiscalizaciones aduaneras. Luego, la mercancía era distribuida en comunas como San Bernardo, La Pintana, Quilicura y Estación Central.

La participación de una influencer

Entre los integrantes de la estructura destaca la esposa del líder del clan, una creadora de contenidos activa en la plataforma TikTok con miles de seguidores, quien también registraba viajes al extranjero. Respecto a su rol en la banda, el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Ricardo Castillo, detalló: “Si bien se logra establecer en el marco de esta investigación que esta detenida es una influencer que tiene registro de haber estado en el extranjero donde también mandaba o hacía sus funciones como tiktoker, se está viendo, se está analizando qué vínculo y qué participación tendría en esta estructura criminal”.

Por su parte, el fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, abordó el impacto de la convergencia de varios delitos en un mismo punto de operaciones. “Como en este procedimiento se evidencia la convergencia de tres mercados ilícitos de cigarros de contrabando, fuegos artificiales y armas de fuego con el número de serie borrado, le da una característica especial no solamente a la incautación. Tres armas de fuego, 1.800 cajetillas y casi 1.500 artefactos pirotécnicos que se encuentran incautados a nuestra espalda y que son especialmente peligrosos”, enfatizó el persecutor.

Un negocio millonario

Según la Fiscalía, el negocio ilegal generaba ganancias millonarias: las cajetillas eran comercializadas informalmente a precios que iban desde los $2.800 hasta los $3.000, lo que en el total de la incautación supera los 50 millones de pesos. Este tipo de contrabando representa además una millonaria evasión tributaria para el Fisco en impuestos al tabaco, junto con un riesgo sanitario mayor al no contar con controles sobre sus componentes.

Tras la formalización de los cuatro imputados, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres de los miembros del clan familiar mientras se desarrolla la investigación.