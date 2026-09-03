Rachas de hasta 100 km/h: Emiten una alerta y un aviso por vientos en 5 regiones para este fin de semana

03 sept. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" que se presentará este fin de semana en zonas de tres regiones del sur del país.

También se emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se haría presente en localidades de cinco regiones, también de la zona sur.

Alerta por "viento moderado a fuerte"

La alerta estará vigente desde la mañana del sábado 5 hasta la mañana del domingo 6 de junio, a raíz de una condición de "altas presiones".

El fenómeno se produciría en el valle, la precordillera y la Cordillera de la región del Biobío, y en la Cordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Además, se presentaría viento de dirección este, conocido como raco o puelche.

Hasta 100 km/h

Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:

Región de Biobío

Valle: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este sábado y domingo

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h, este sábado y domingo

Cordillera: entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 100 km/h, este sábado y domingo

Región de La Araucanía

Cordillera: entre 80 y 100 km/h este sábado y domingo

Región de Los Ríos

Cordillera: entre 80 y 100 km/h este sábado y domingo

Aviso por "viento normal a moderado"

También por "altas presiones", se encuentra vigente un aviso desde la mañana del sábado 5 hasta la mañana del domingo 6 de septiembre.

El fenómeno afectaría a la precordillera y a la Cordillera de las regiones de Ñuble y Los Lagos; además del litoral y la Cordillera de la Costa del Biobío. En tanto, en La Araucanía y Los Ríos sólo se registraría en la zona de la precordillera.

En este caso, también se presentaría viento de dirección este, conocido como raco o puelche.

Rachas de hasta 80 km/h

Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:

Región de Ñuble

Precordillera: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, este sábado y domingo

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este sábado y domingo

Región de Biobío

Litoral: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, este sábado y domingo

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, este sábado y domingo

Región de La Araucanía

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este sábado y domingo

Región de Los Ríos

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este sábado y domingo

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Región de Los Lagos

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este sábado y domingo

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, este sábado; y entre 60 y 80 km/h el domingo

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