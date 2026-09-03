La ONU advierte que El Niño será "muy fuerte" y durará hasta el próximo año

03 sept. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de Naciones Unidas, advirtió que El Niño se intensificará durante los próximos meses hasta alcanzar una intensidad "muy fuerte", mientras que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027.

El fenómeno climático ya está activo y las temperaturas del océano Pacífico tropical se encuentran muy por encima de los niveles habituales. Según la OMM, esta situación podría generar importantes cambios en los patrones de temperatura y precipitaciones a nivel mundial, aumentando además los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo.

¿Cómo podría afectar a Chile?

El Niño modifica la circulación de la atmósfera y puede alterar las condiciones meteorológicas en distintas partes del mundo. En el caso de Chile, la Dirección Meteorológica ya había advertido durante julio que el fenómeno estaba oficialmente presente y que los modelos proyectaban una intensificación hacia el verano 2026-2027.

Sin embargo, la intensidad de El Niño no determina por sí sola qué ocurrirá en cada territorio. La OMM señala que sus efectos pueden variar según la región, la época del año y la interacción con otros factores climáticos. Por eso, el fenómeno no significa automáticamente que todo Chile tendrá más lluvias o temperaturas más altas.

El fenómeno alcanzaría su máxima intensidad a fin de año

De acuerdo con el organismo internacional, El Niño seguiría fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar su apogeo hacia finales de 2026. Sus efectos sobre el clima, en tanto, podrían extenderse hasta bien entrado 2027.

Para el trimestre entre septiembre y noviembre, los pronósticos de la OMM apuntan a temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres del planeta, mientras que las precipitaciones podrían presentar variaciones asociadas a la respuesta atmosférica propia de un episodio fuerte de El Niño.

"El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también se refirió al fenómeno y alertó sobre el escenario climático que enfrenta el planeta.

"El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos", señaló Guterres, quien agregó que el mundo se encuentra ante un escenario de temperaturas cada vez más altas y un mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.

La OMM llamó a los gobiernos y a los distintos sectores sensibles al clima, como la agricultura, salud, energía y recursos hídricos, a reforzar sus medidas de preparación ante los posibles efectos de este episodio excepcional.

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