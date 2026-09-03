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Temblor se registra en la zona central: Revisa el epicentro y magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, a las 04:17 horas, un temblor de magnitud 3,9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 41 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 21 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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