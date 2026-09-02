Kast manda claro mensaje sobre el Estrecho de Magallanes: "Es chileno y así lo han reconocido las autoridades de ambos países"

02 sept. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su visita a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Presidente José Antonio Kast reafirmó la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, en medio de la nueva controversia con Argentina por los límites en la zona.

El Mandatario abordó el tema desde Punta Arenas, donde presentó un programa para el mejoramiento de viviendas y barrios, acompañado por el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

“Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía en la región más austral, que además se convierte en la puerta de entrada a la Antártica chilena”, dijo Kast durante la actividad.

"Es chileno"

El Presidente también destacó que la actividad se realizó en la sede Juan Pablo II, recordando la visita del pontífice a la región después de la firma, en 1984, del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina.

“Estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República Argentina, que fue precisamente donde se terminaron de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países, en lo que es el dominio y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”, comentó.

“Como se ha señalado, es chileno (Estrecho de Magallanes), y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países”, aseveró.

Controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes

Las declaraciones de Kast se producen en medio de la expectativa por una eventual derogación por parte de Argentina del Decreto 457, que alude al Estrecho de Magallanes como un "espacio compartido".

A esto se suma la controversia generada por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía.

El episodio volvió a poner el foco en la soberanía y los límites en el Estrecho de Magallanes, pese a que ambos países cuentan con el Tratado de Paz y Amistad suscrito en 1984.