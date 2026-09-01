Tren Alameda-Melipilla ya llega al 30% de avance: ¿Cuándo comenzaría a operar?

01 sept. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto Alameda-Melipilla, una de las obras de infraestructura de transporte más esperadas para la Región Metropolitana, se encuentra en pleno desarrollo con miras a su entrada en operación para los próximos años.

El Presidente José Antonio Kast estuvo presente este martes en el avance de las obras y señaló que espera que el servicio esté operativo durante el año 2028, sin poner una fecha concreta.

El trazado busca conectar la comuna de Estación Central con Melipilla en un tiempo estimado de 46 minutos, lo que reducirá en más de dos tercios los tiempos de traslado habituales para miles de pasajeros diarios.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

Respecto a los plazos finales de inauguración, el Presidente Kast abordó el estado de los trabajos y destacó que las obras ya registran un 30% de avance.

En ese contexto, manifestó la intención de su administración por acelerar los procesos de construcción y pruebas técnicas. Aunque el calendario oficial proyecta el inicio de operaciones para mediados de 2028, el mandatario expresó el interés de adelantar la entrega de la infraestructura.

"Ojalá fuera en enero de 2028, lo más probable es que va a ser a mitad de 2028. Veamos qué podemos hacer para anticipar, un mes, una semana, lo que sea", señaló.

El nuevo servicio abarcará un trazado de 61 kilómetros e incluirá paradas en comunas clave como Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante y El Monte.

La puesta en marcha de esta línea mejorará la conectividad urbana e interurbana y se integrará al sistema de transporte público de la capital con la tarjeta Bip! en los tramos urbanos. Esto transformará sustancialmente la movilidad en el sector poniente de Santiago.

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