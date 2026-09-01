"El Estado debe respetar la autodeterminación": Hombre que dice ser diplomático Lemuria se defiende tras ser detenido

01 sept. 2026 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un control vehicular en Lampa terminó con una particular discusión sobre identidad. Un hombre de 51 años, chileno, aseguró ser ciudadano y representante diplomático de Lemuria, una supuesta nación que, según su propio relato, estaría "bajo el agua".

"El Estado debe respetar la autodeterminación"

El conductor fue detenido luego de que Carabineros fiscalizara el vehículo en el que se desplazaba y detectara que portaba placas patentes de color celeste que no correspondían a las autorizadas en Chile.

Al momento de acreditar su identidad, el hombre no entregó su RUT y presentó documentación de Lemuria. También sostuvo que era canciller de ese territorio y que el automóvil pertenecía a su supuesto consulado.

“El Estado debe respetar la autodeterminación de las personas, y eso implica que uno puede declararse independiente. Por lo tanto, mi documentación, independiente de mi declaración de autodeterminación, era la que yo presenté y además es otra nacionalidad, no es falsa, sino que es de otra nacionalidad”, afirmó.

La explicación detrás de su identidad

El hombre vinculó su postura con “Menda Lerenda”, movimiento surgido en España en 1999 que plantea que cada individuo constituye una república independiente y soberana de sí mismo.

Según explicó, desde ese concepto obtuvo documentación que utiliza para identificarse como ciudadano de Lemuria. También aseguró haber realizado gestiones para reconocer su condición de representante de ese territorio en Chile.

En ese contexto, afirmó que envió cartas al entonces canciller Alberto van Klaveren y al Presidente Gabriel Boric para informar sobre su situación.

Su versión también incluye al vehículo que conducía. El hombre sostuvo que se trataba de un automóvil diplomático y que había realizado gestiones relacionadas con su placa patente.

“Todos los documentos son legales”

Durante la fiscalización, Carabineros constató que el vehículo no portaba documentación vehicular y que las placas correspondían a una combinación creada por el propio conductor.

El jefe de la Tenencia Carretera Lampa, subteniente Carlos Ayala, señaló que el hombre presentó documentos correspondientes a la supuesta república para acreditar su identidad.

“Entrega una documentación correspondiente a la república ficticia de Lemuria, certificándose como soberano de esa república y presentando la documentación correspondiente a los pasaportes y documentación personal de esa república”, explicó.

Sobre el automóvil, agregó que “no mantenía ningún tipo de documentación vehicular, solamente portaba las placas patentes de esta república también”.

Frente a estos antecedentes, el hombre insistió en la validez de los documentos que utilizaba: “Todos los documentos son legales, están acá, pero también la parte diplomática también es legal. No es falsa, ¿por qué? Porque se acoge al derecho de autodeterminación”.

Quedó con firma mensual y arraigo nacional

El conductor fue formalizado por falsificación de instrumento público y ocultamiento de identidad, además de otros aspectos relacionados con la Ley de Tránsito.

Durante la audiencia entregó finalmente su nombre y RUT. De acuerdo con los antecedentes expuestos, es chileno de nacimiento, reside en la Región Metropolitana y no registra antecedentes.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación y decretó firma mensual y arraigo nacional como medidas cautelares.