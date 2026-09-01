"Es formal, estamos pololeando": Camilísima revela romance con futbolista con pasos por la U y la UC

01 sept. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista Camila Campos, conocida como Camilísima, confirmó que mantiene una relación con el futbolista Juan Pablo Gómez, quien ha jugado para la Universidad de Chile y la Universidad Católica.

Fue en medio de esa conversación en Zona de Estrellas donde Campos reveló uno de sus proyectos personales: convertirse en madre mediante inseminación artificial y por su cuenta. Sin embargo, su actual relación abrió una nueva posibilidad.

"Me estaba preparando para ser mamá sola, con inseminación artificial. Pero hoy podría ser un proyecto de pareja. Qué les puedo decir", comentó.

Un vínculo de años que se transformó en amor

Camilisima reveló que con Gómez se conocen desde hace dos años, aunque la relación comenzó hace cuatro meses. "Estoy enamorada", expresó al respecto.

La periodista también entregó más detalles sobre cómo vive esta nueva etapa junto a Gómez: "Estoy tranquila, es muy apañador, muy romántico, me hace feliz. Conoce a mi familia, obviamente. Es formal, estamos pololeando", confirmó.

Sin embargo, esta vez busca mantener esta nueva etapa con un perfil más reservado, especialmente tras la exposición que experimentó con su expareja: "Mi relación pasada, que ya sabemos con quién fue, fue horrible, expuesta. Con Voldemort nos funaron, entonces todo el mundo opinó", recordó.

Con esa experiencia a cuestas, Camilísima aseguró que intentará vivir su nueva relación con más calma y mantener algunos detalles lejos del ojo público.

Todo sobre Famosos chilenos