Subsidio Eléctrico: ¿Qué pasará con el aporte en 2027?

01 sept. 2026 - 16:00 hrs.

El Congreso despachó a ley el proyecto “Ordenemos la Cuenta”, iniciativa impulsada por el Gobierno que busca abordar las deudas tarifarias del sistema eléctrico y establecer medidas relacionadas con el precio de la electricidad.

Uno de los principales puntos de la nueva legislación es la continuidad del Subsidio Eléctrico durante 2027, beneficio destinado a apoyar a los hogares frente al impacto de las cuentas de electricidad.

¿Qué pasará con el Subsidio Eléctrico en 2027?

Con la aprobación del proyecto, el Subsidio Eléctrico se extenderá durante 2027, por lo que el beneficio continuará vigente durante ese año.

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas contempladas en “Ordenemos la Cuenta”, proyecto que además establece un mecanismo para abordar la regularización de las deudas tarifarias y contempla medidas para fortalecer el sistema eléctrico.

De esta manera, el subsidio continuará siendo una herramienta de apoyo para los hogares beneficiarios durante 2027, de acuerdo con las condiciones que establece la nueva ley.

Proyecto también aborda las deudas tarifarias

Además de extender el subsidio, la ley establece un mecanismo para regularizar las deudas tarifarias acumuladas en el sistema eléctrico.

El proyecto busca ordenar esta situación y establecer medidas que permitan enfrentar los efectos asociados a las diferencias acumuladas en las tarifas eléctricas.

¿Qué implica la aprobación de la ley?

El despacho del proyecto a ley significa que las medidas contempladas en “Ordenemos la Cuenta” pasan a formar parte del marco legal, entre ellas la extensión del Subsidio Eléctrico durante 2027.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno con el objetivo de abordar distintos aspectos del sistema eléctrico, incluyendo el apoyo a las familias mediante la continuidad del subsidio y mecanismos para enfrentar las deudas tarifarias.

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