Darío Osorio jugará en el Crystal Palace de la Premier League en un traspaso récord desde Dinamarca

01 sept. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

El cierre del libro de pases en las grandes ligas de Europa trajo una de las noticias más esperadas para el fútbol chileno. Tras meses de especulaciones y un inicio de temporada brillante en la Superliga danesa, Darío Osorio dejará las filas del Midtjylland para convertirse en nuevo refuerzo del Crystal Palace en la Premier League de Inglaterra.

Las alarmas se encendieron a primera hora en Dinamarca, luego de que el extremo de 22 años no se presentara a los entrenamientos de su equipo. Con el correr de las horas, las conversaciones avanzaron a paso firme en Londres: la escuadra británica aceleró las gestiones tras la caída de otras alternativas en el mercado y cerró el acuerdo antes del límite de pases fijado para este martes.

Una venta histórica

La transferencia del seleccionado nacional se estructuró bajo una fórmula de cesión con opción de compra obligatoria. Según revelaron reportes de la prensa británica, el Crystal Palace desembolsará inicialmente 2 millones de euros por el préstamo. La cifra final escalará con una cláusula de compra fija de 26 millones de euros, sumados a otros 4 millones en variables por cumplimiento de objetivos.

Con un monto total que bordea los 32 millones de euros, la partida de Osorio se transforma en la venta más cara en la historia de la división de honor de Dinamarca, superando la marca que ostentaba Ernest Nuamah (25 millones de euros) tras su traspaso al Olympique de Lyon. Además, el conjunto danés aseguró un porcentaje en caso de una futura reventa del zurdo.

Celebra la Universidad de Chile

El movimiento en el mapa europeo también genera un impacto directo en las finanzas de Universidad de Chile. Al momento de sellar su salida al fútbol nórdico en 2023, la dirigencia azul conservó el 10% de la carta del jugador oriundo de Hijuelas, a lo que se suma un 3,5% adicional por concepto de mecanismos de solidaridad y derechos de formación.

De esta forma, una vez que el conjunto inglés haga efectiva la obligación de compra al término del préstamo, el cuadro estudiantil recibirá un monto cercano a los 3,5 millones de euros, cerrando un negocio redondo tanto para el desarrollo deportivo del atacante como para las arcas del club laico.