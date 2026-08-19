El "Tucu" Correa eliminó a la UC de la Libertadores y sorprendió hablando de Alexis y Vidal

19 ag. 2026 - 13:29 hrs.

Universidad Católica quedó fuera de la Copa Libertadores… y el verdugo tiene una historia inesperada con dos referentes de la Roja.

Los cruzados cayeron 3-0 ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, por la vuelta de los octavos de final. El encargado de abrir la cuenta fue Joaquín Correa, flamante refuerzo del cuadro argentino.

Pero tras el partido, el "Tucu" dejó los goles de lado y recordó su paso por el Inter de Milán, donde compartió camarín con Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la temporada 2021-22.

"Con Arturo nos reíamos mucho, es una gran persona", dijo. Y sobre Alexis: "Aprendí muchísimas cosas, es un grandísimo jugador que sigue disfrutando".

Además, le mandó un mensaje al tocopillano por su llegada a la MLS: "Que siga haciendo lo que sabe, jugar al fútbol".

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