Luto en el fútbol chileno: Universidad de Concepción despide a una de sus jugadoras tras fatal atropello de tren en Chiguayante

03 oct. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el club Universidad de Concepción despidió a través de sus redes sociales a una de sus futbolistas tras sufrir un fatal atropello por parte de un tren en la región del Biobío.

La menor de edad, perteneciente a la escuadra Sub 16 del Campanil, perdió la vida en el sector de Manquimávida de la comuna de Chiguayante.

El accidente ocurrió a eso de las 21:00 horas de ayer viernes e involucró a un tren del servicio Mercado-Laja de la empresa EFE. Las causas del siniestro están siendo investigadas por las autoridades.

"Momento de inmenso dolor"

"El Club Deportivo Universidad de Concepción comunica con profundo pesar el sensible fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, integrante de nuestro plantel Sub-16 Femenino, quien partió tras un trágico accidente", señaló la institución estudiantil en su cuenta de Instagram.

Se añadió que "recibimos esta dolorosa noticia con profunda tristeza. Josefa fue parte de nuestra familia forera y compartió junto a sus compañeras y cuerpos técnicos, dejando en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla un recuerdo que permanecerá en nuestros corazones".

Para cerrar, se expuso que "en este momento de inmenso dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con respeto, cariño y cercanía a su familia, seres queridos, compañeras y cuerpo técnico... Josefa, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Descansa en paz".

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