17 nov. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una supuesta emergencia mundial mantiene en alerta a usuarios de redes sociales, luego de que comenzaran a circular publicaciones que advierten sobre un apagón de 72 horas programado para este martes 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los mensajes viralizados, durante tres días podrían interrumpirse servicios esenciales como la electricidad, Internet, la telefonía y las operaciones bancarias en distintos países.

Sin embargo, la información que circula no corresponde a un anuncio oficial de un corte masivo de servicios. El rumor surgió a partir de la difusión de un ejercicio de emergencia que efectivamente se realizará en Estados Unidos, pero que tiene un alcance mucho más acotado.

Por este motivo, una de las principales dudas es qué ocurrirá en Chile y si existe algún riesgo de que el país se vea afectado por este supuesto apagón mundial.

¿Habrá un apagón en Chile este martes 17 de noviembre?

La respuesta es no, al menos según los antecedentes oficiales disponibles. Hasta ahora, no existe ningún anuncio de las autoridades chilenas que advierta sobre un apagón programado de 72 horas para este martes ni sobre una interrupción generalizada de los servicios básicos.

Tampoco hay antecedentes que relacionen el simulacro estadounidense con un eventual corte de electricidad, Internet, telefonía o servicios bancarios en nuestro país.

Por lo tanto, los mensajes que llaman a prepararse para permanecer tres días sin suministro eléctrico en Chile debido a este supuesto evento no cuentan con respaldo oficial.

Esto no significa que no puedan producirse interrupciones eléctricas por situaciones habituales, como fallas técnicas, condiciones climáticas o problemas en la infraestructura, pero serían eventos independientes del rumor viralizado.

El supuesto apagón se registrará a las 14:20 horas de Estados Unidos, las 16:20 horas de Chile.

¿Qué ocurrirá realmente este martes 17 de noviembre?

Lo que sí está programado es un simulacro nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos (EAS, por sus siglas en inglés).

El ejercicio será desarrollado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Según los antecedentes difundidos, la prueba está programada para las 14:20 horas (en Estados Unidos) y busca comprobar que los sistemas de comunicación de emergencia puedan transmitir correctamente mensajes a la población.

Durante el procedimiento, distintas emisoras de radio y televisión, además de proveedores de televisión por cable y satélite, emitirán un mensaje de prueba que interrumpirá brevemente su programación habitual.

El objetivo es detectar posibles inconvenientes técnicos y operativos para garantizar el funcionamiento de estos mecanismos ante una emergencia real. Es importante precisar que el ejercicio no contempla una suspensión del suministro eléctrico, Internet ni los servicios bancarios. Tampoco considera el envío de alertas a teléfonos celulares.

En caso de que el simulacro deba ser suspendido o reprogramado por alguna emergencia o condición climática, la FCC estableció el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa.

¿Por qué se habla de 72 horas sin luz ni Internet?

La teoría del apagón mundial comenzó a difundirse mediante publicaciones en redes sociales que mezclan antecedentes reales con interpretaciones sin respaldo.

Entre los elementos utilizados para alimentar el rumor aparecen el simulacro estadounidense, supuestas predicciones de la serie animada Los Simpson y recomendaciones de organismos internacionales sobre la preparación de los hogares frente a eventuales emergencias.

Estas últimas incluyen mantener agua, alimentos no perecibles y otros suministros básicos para enfrentar situaciones excepcionales.

Sin embargo, contar con un kit de emergencia es una medida preventiva habitual y no constituye una señal de que exista un apagón mundial programado. De esta manera, la supuesta interrupción de servicios durante 72 horas no tiene sustento en los antecedentes oficiales conocidos.