16 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Durante los últimos días, un supuesto apagón mundial de 72 horas se ha viralizado en redes sociales, generando preocupación entre usuarios que advierten que este martes 17 de noviembre de 2026 el planeta podría quedarse sin electricidad, internet, telefonía y servicios bancarios.

Sin embargo, las publicaciones que circulan en plataformas digitales no corresponden a un anuncio oficial de un corte masivo de servicios. El rumor surgió a partir de la tergiversación de un simulacro de emergencia que efectivamente se realizará en Estados Unidos, pero que tiene un alcance mucho más limitado.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

¿Qué ocurrirá realmente este martes 17 de noviembre?

El ejercicio está programado para las 16:20 horas de Chile y tiene como objetivo comprobar el funcionamiento de los sistemas utilizados para transmitir alertas de emergencia a la población estadounidense.

Durante el procedimiento, emisoras de radio y televisión, además de proveedores de televisión por cable y satélite, transmitirán un mensaje de prueba que interrumpirá brevemente la programación habitual.

Según explicó FEMA, el ensayo permitirá identificar eventuales problemas técnicos y operativos antes de que el sistema deba utilizarse frente a una emergencia real. Es importante aclarar que la prueba no contempla el envío de alertas a teléfonos celulares y tampoco implica una suspensión programada del suministro eléctrico, internet o los servicios bancarios.

Además, la FCC estableció el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa en caso de que el simulacro deba ser reprogramado por alguna emergencia o condición climática.

¿El supuesto apagón mundial afectará a Chile?

No existe un anuncio oficial que respalde la teoría de un apagón mundial de 72 horas ni antecedentes que vinculen el simulacro estadounidense con una interrupción de los servicios básicos en Chile.

La prueba de FEMA y la FCC está dirigida exclusivamente a los sistemas de comunicación de emergencia de Estados Unidos. Por lo tanto, no corresponde a una operación internacional ni contempla cortes programados de electricidad o conectividad en nuestro país.

¿De dónde surgió el rumor de las 72 horas sin electricidad ni internet?

La viralización de esta teoría se ha alimentado de distintas publicaciones que mezclan información real con interpretaciones sin respaldo.

Entre los elementos mencionados en las cadenas difundidas en redes sociales aparecen el simulacro de emergencia estadounidense, supuestas predicciones de la serie animada "Los Simpson" y recomendaciones de organismos internacionales sobre la preparación de los hogares ante eventuales emergencias.

Estas últimas, que incluyen mantener suministros básicos para enfrentar situaciones imprevistas, fueron presentadas por algunos usuarios como supuestas señales de un apagón inminente.