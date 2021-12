Ordenan pagar compensación millonaria a mujer cuyo marido le cortó las manos con un hacha: Ignoraron sus denuncias

El gobierno de Rusia recibió la orden de pagar más de 418 mil dólares en compensación a Margarita Gracheva, una mujer a la que su marido le cortó las manos. La Corte Europea de Derechos Humanos aceptó la demanda por las carencias en las leyes sobre violencia doméstica en ese país.

El tribunal le dijo a Rusia que hiciera cambios urgentes para detener los ataques contra las mujeres en el futuro. Gracheva fue secuestrada en diciembre de 2017 por su esposo, Dmitry Grachev, quien la llevó hacia un bosque y la atacó con un hacha, informó BBC.

In an unprecedented case proceedings Russia have been ordered by the European Court of Human Rights to pay more than £315,000 in compensation to Margarita Gracheva, who was kidnapped and had her hands cut off with an Axe by her husband Dmitry Gracheva in 2017!



Good job ECHR! pic.twitter.com/gNf5kuXHpW