16 nov. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso especial por la probabilidad de formación de trombas marinas en sectores costeros de cuatro regiones del país.

El aviso contempla la posible ocurrencia de nubes convectivas capaces de generar este fenómeno durante la jornada de este martes 17 de noviembre.

¿En qué regiones podrían ocurrir trombas marinas?

De acuerdo con el aviso de la Armada, las zonas consideradas corresponden al sector oceánico y costero de las siguientes cuatro regiones:

El fenómeno podría registrarse entre las 11:00 y las 21:00 horas de este martes, según advirtió la institución.

¿Qué son las nubes convectivas?

El aviso de la autoridad marítima advierte sobre la posible formación de nubes convectivas, que pueden generar condiciones propicias para la aparición de trombas marinas.

Estas nubes se forman por fuertes corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo que interactúan con aire frío y más seco. Se caracterizan por su desarrollo vertical y por tener contornos similares a los de una coliflor.

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