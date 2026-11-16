Meteorología actualiza aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de 10 regiones del país
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" en sectores de 10 regiones del país.
El fenómeno climático obedece a la condición sinóptica de "vaguada en altura" y se extendería desde la tarde de este lunes 16 hasta la noche del martes 17 de noviembre.
De acuerdo al reporte, también se esperan "precipitaciones aisladas", preferentemente durante la tarde-noche.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las zonas afectadas?
- Región de Coquimbo: Cordillera
- Región de Valparaíso: Precordillera, valles precordilleranos y cordillera
- Región Metropolitana: Valle, precordillera y cordillera
- Región de O'Higgins: Valle, precordillera y cordillera
- Región del Maule: Litoral, cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera
- Región del Ñuble: Litoral, cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera
- Región del Biobío: Litoral, cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera
- Región de La Araucanía: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
- Región de Los Ríos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
- Región de Los Lagos: Cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.
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