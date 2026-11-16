De la ayuda a Silvana Donoso a los fallos en Santiago: la cadena de favores que Fiscalía atribuye a Ulloa

16 nov. 2026 - 11:53 hrs.

La Fiscalía Regional de Valparaíso sostiene que Antonio Ulloa ayudó a la entonces ministra Silvana Donoso a enfrentar una acusación constitucional y que, tras esa gestión, abogados cercanos a ella impulsaron su llegada a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya instalado como ministro, según la querella, Ulloa intervino en causas vinculadas a esos abogados y entregó información judicial reservada a Luis Hermosilla.

Esa es la secuencia que plantea la querella de capítulos de 88 páginas presentada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El Ministerio Público atribuye al exjuez los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos, y pide que el tribunal declare admisibles los capítulos para avanzar en la persecución penal. La presentación no acredita los delitos ni equivale a una declaración de culpabilidad: es el paso previo que debe resolver la Corte.

La tesis fiscal conecta cuatro vínculos: Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Mario Vargas habrían realizado gestiones para que Ulloa fuera nombrado en Santiago; Sergio Yáber, sostiene la Fiscalía, le habría entregado dinero y otros beneficios; y Ulloa habría favorecido después a integrantes de ese círculo en actuaciones judiciales. La querella imputa a Ulloa cohecho por recibir los beneficios y prevaricación por intervenir en causas pese a los vínculos que mantenía con abogados participantes. También le atribuye haber compartido información reservada con Hermosilla.

De la acusación contra Silvana Donoso a la candidatura de Ulloa

El primer episodio que la Fiscalía sitúa en esta cadena ocurrió en 2020. Silvana Donoso, entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y hermana del abogado Samuel Donoso, enfrentaba una acusación constitucional por su participación en la comisión que había concedido la libertad condicional a Hugo Bustamante.

Ulloa era ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Según la querella, contactó a los senadores de Atacama para que rechazaran la acusación y les explicó el régimen de libertad condicional aplicado por la comisión presidida por Donoso. El Senado desestimó la acusación el 24 de septiembre de 2020; los dos senadores de esa región votaron en contra.

La Fiscalía afirma que, tras esas gestiones, Samuel Donoso llamó a Ulloa para agradecerle. En esa conversación, sostiene el escrito, Donoso le preguntó si postulaba a algún cargo y lo animó a presentarse a la Corte de Santiago: le habría dicho que debía trasladarse a las “grandes ligas”.

El Ministerio Público plantea que, desde entonces, Donoso hizo gestiones para promover a Ulloa. La querella menciona contactos con el entonces jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery; con el asesor presidencial Andrés Sotomayor; y con Hermosilla. También consigna que Donoso describió a Ulloa como un candidato de “antigüedad, experiencia, lealtad”.

Ulloa fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2021. Hermosilla también habría intervenido en ese proceso, de acuerdo con la Fiscalía. En 2018, durante una postulación anterior de Ulloa, ambos se habían reunido junto a Mario Vargas; esa candidatura no prosperó porque Hermosilla apoyaba a otra postulante. En el proceso de 2021, según la querella, Hermosilla recomendó a Ulloa ante asesores de Gobierno y otros actores relacionados con el nombramiento.

Mario Vargas aparece en ese capítulo como articulador del contacto entre Ulloa y Hermosilla. La Fiscalía sostiene que ambos abogados mantenían una relación de colaboración y que Vargas conectó al entonces ministro de Copiapó con Hermosilla cuando Ulloa buscaba apoyo para llegar a Santiago.

Los beneficios que la Fiscalía atribuye a cada vínculo

La querella distribuye el capítulo de cohecho en cuatro apartados, uno por cada relación que, según el Ministerio Público, habría implicado un beneficio para Ulloa.

En el caso de Samuel Donoso, la Fiscalía sostiene que sus gestiones para promover el nombramiento de Ulloa generaron en el entonces ministro una “gratitud” que luego habría traducido en actuaciones favorables al abogado. El escrito añade que Donoso también habría promovido nombramientos de interés para Ulloa, entre ellos el de Graciela Gómez.

Respecto de Luis Hermosilla, la querella afirma que apoyó la candidatura de Ulloa en 2021 y que, una vez nombrado, el exministro intervino en causas en que Hermosilla actuaba o tenía intereses, además de entregarle información judicial antes de su publicación.

En cuanto a Mario Vargas, el Ministerio Público describe su papel en el acercamiento entre Ulloa y Hermosilla y en la campaña por el nombramiento. La Fiscalía sostiene que, posteriormente, Ulloa intervino en causas en las que Vargas representaba a una parte, sin transparentar la amistad que los unía.

El capítulo referido a Sergio Yáber incorpora beneficios materiales. La querella indica que Yáber facilitaba gratuitamente a Ulloa un departamento en La Serena y que, tras su traslado a Santiago, compró junto a su cónyuge cortinas y mallas protectoras para el departamento que arrendaría el exministro. Además, sostiene que le transfirió regularmente al menos $71 millones entre el 13 de febrero de 2019 y el 26 de noviembre de 2025. Según la Fiscalía, las transferencias llevaban glosas que aludían a la hija de Ulloa como su “ahijada”.

La presentación vincula esos beneficios con un concurso de 2022 para el cargo de Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago. Yáber obtuvo la novena posición, pero recibió ocho votos de ministros de la Corte de Apelaciones, incluido el de Ulloa. No logró ser designado.

Las causas en que Ulloa habría intervenido

El segundo capítulo de la querella atribuye a Ulloa prevaricación judicial. La Fiscalía sostiene que conoció y resolvió causas pese a mantener vínculos de amistad o gratitud con abogados participantes, y sin informar a las partes ni inhabilitarse.

Entre los asuntos relacionados con Luis Hermosilla aparece el caso Yarur. En enero de 2024, Ulloa integró la sala que conoció una apelación en una disputa civil en que Hermosilla y Donoso representaban a Jorge Yarur. En junio, la sala presidida por Ulloa confirmó resoluciones que mantenían una medida cautelar favorable a su parte. La querella destaca que, durante la tramitación, Ulloa negó tener una amistad con Hermosilla y no se refirió a su relación con Donoso.

La Fiscalía también describe la recusación del juez Daniel Urrutia, presentada por Donoso en representación del expresidente Sebastián Piñera. En abril de 2022, la sala presidida por Ulloa acogió la solicitud y apartó a Urrutia de una causa penal. Según el escrito, Ulloa mantenía una animadversión hacia el juez y no informó esa circunstancia antes de votar.

El capítulo referido a Samuel Donoso individualiza otros asuntos. En uno, Ulloa concurrió a confirmar el sobreseimiento definitivo parcial del propio Donoso en una causa ligada a la liquidación de la Universidad del Pacífico, pese a que el abogado era la persona cuya situación se discutía. En otro, la Corte confirmó una resolución favorable a una empresa representada por Donoso en el procedimiento concursal de esa universidad.

La querella también menciona una apelación en una causa por injurias y calumnias en que Donoso representaba a una de las partes. Allí Ulloa votó en contra de la decisión mayoritaria, pero estuvo por condenar en costas al querellante, como había solicitado el abogado. El escrito incorpora, además, el caso Yarur y la recusación de Urrutia, que aparecen vinculados tanto a Donoso como a Hermosilla.

En el caso de Mario Vargas, la Fiscalía se centra en actuaciones relacionadas con su cliente Sebastián Morando. En abril de 2024, Ulloa presidió la sala que revisó una apelación sobre la autorización de salida del país de Morando. En septiembre, cuando la Corte revisó la prisión preventiva del imputado, Ulloa votó por reemplazarla por medidas cautelares menos intensas, en contra de la mayoría. Un mes después, cuando Vargas ya no representaba a Morando, Ulloa concurrió a confirmar la prisión preventiva.

La querella sostiene que estos episodios deben analizarse junto con la amistad íntima entre Ulloa y Vargas, que el exministro había reconocido en sus declaraciones de inhabilidad.

Cuatro episodios de información reservada

El tercer capítulo acusa a Ulloa de revelar secretos. La Fiscalía enumera cuatro entregas de documentos o antecedentes a Hermosilla antes de que fueran públicos o notificados.

El 19 de agosto de 2021, Ulloa habría enviado un proyecto de resolución relacionado con una actuación disciplinaria sobre Urrutia. El documento se firmó al día siguiente. El 30 de agosto de ese año, habría remitido la tabla de asuntos “fuera de pauta” de una sesión de la Corte y luego las votaciones sobre otro asunto relacionado con el juez.

El 25 de marzo de 2022, según la querella, Ulloa envió a Hermosilla una hoja con las votaciones de la Corte en la solicitud de desafuero del gobernador regional Rodrigo Mundaca. La sentencia se dictó en junio. Cuatro días después, el 29 de marzo, le habría comunicado una decisión relacionada con un sumario sobre una funcionaria judicial, antes de que se dictara y notificara oficialmente.

La Fiscalía también usa como contexto otros mensajes anteriores en los que Ulloa habría anticipado a Hermosilla resultados de concursos para cargos judiciales: la conformación de una quina para la Corte Suprema en 2020; una terna para la Corte de Apelaciones de Santiago en febrero de 2021; otra quina para la Corte Suprema en noviembre de ese año; y una terna para la Corte de Apelaciones de La Serena en enero de 2022.

La carpeta investigativa que sustenta la querella incluye conversaciones de WhatsApp, antecedentes bancarios de Ulloa y Yáber, declaraciones y registros de causas judiciales. El Ministerio Público solicita a la Corte de Apelaciones que declare admisibles los capítulos y permita que el procedimiento siga adelante. La resolución sobre esa solicitud determinará si la Fiscalía puede avanzar a la siguiente etapa penal contra el exministro.