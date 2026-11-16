Cuenta RUT: ¿Cómo puedo comprar en comercios online o e-commerce internacionales?

16 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Comprar en tiendas online del extranjero utilizando la CuentaRUT es posible, pero antes de realizar cualquier transacción se deben cumplir algunos requisitos fundamentales.

De acuerdo a BancoEstado, previo a la compra se debe tener habilitado el uso internacional de la tarjeta y contar con saldo suficiente para cubrir el pago.

¿Cómo comprar en comercios online internacionales?

El primer paso es seleccionar la opción de "pago con tarjeta de débito" al momento de comprar.

Luego, deberás ingresar los datos de tu tarjeta CuentaRUT: los 16 dígitos del número de tarjeta, su fecha de vencimiento y el código de seguridad CVV de tres números, ubicado en el reverso.

Una vez ingresada esta información, solo tendrás que confirmar la operación para completar la compra.

¿Qué ocurre con el dinero?

BancoEstado explica que el sistema convierte automáticamente el valor de la transacción a pesos chilenos y descuenta el monto correspondiente del saldo disponible en la cuenta.

Además, el movimiento quedará registrado en la cartola de CuentaRUT, donde podrás revisar tanto el valor de la compra en moneda nacional como el cobro asociado al uso internacional.

En cuanto a las comisiones, estas corresponden al 1,9% del monto de la transacción, con un mínimo de 0,5 dólares estadounidenses (USD).

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