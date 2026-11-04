BancoEstado regala una gift card de $100.000: Revisa cómo acceder a ella
- Por Diego Alonzo
BancoEstado mantiene una promoción de una una gift card de $100.000, aunque hay que cumplir con un requisito específico para optar a ella. El beneficio estará disponible entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026.
¿Cómo participar por la gift card?
La gift card está dirigida para quienes contraten su seguro automotriz. Este está pensado para vehículos particulares y ofrece más de 20 asistencias, tanto para el conductor como para el auto.
Las asistencias permiten cubrir trámites o necesidades puntuales, según el plan contratado. Los clientes pueden elegir entre el plan Estándar y el plan Full.Ir a la siguiente nota
¿Qué cubre cada plan?
Plan Estándar
- Daños al vehículo liviano: daños materiales y robo, hurto o uso no autorizado.
- Daños materiales solo en territorio nacional.
- Responsabilidad Civil (daño emergente, daño moral y lucro cesante), con un límite de UF 500 para cada caso.
- Reposición a nuevo para vehículos con antigüedad igual o menor a 1 año.
Plan Full
- Daños al vehículo liviano: daños materiales y robo, hurto o uso no autorizado.
- Daños materiales en Chile y en el extranjero.
- Responsabilidad Civil (daño emergente, daño moral y lucro cesante), con un límite de UF 1.000 para cada caso.
- Reposición a nuevo para vehículos con antigüedad igual o menor a 2 años.
- Lesiones, incapacidad o muerte de hasta UF 150 por asiento, con un tope de UF 750.
Para optar al beneficio, hay que contratar el seguro automotriz dentro del periodo de la promoción, es decir, antes del 30 de noviembre. Una vez completado el proceso, la aseguradora entrega la gift card de $100.000.
En campañas anteriores, el banco informó que se podía contratar por internet, en sucursales o por call center. Para esta promoción, se recomienda revisar en el sitio oficial (pincha aquí) los canales disponibles, los requisitos y las condiciones de activación y uso de la tarjeta.
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