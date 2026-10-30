Cuenta RUT: ¿Cuánto dinero puedes tener y cuál es el límite para recibir depósitos?

30 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Aunque la Cuenta RUT permite realizar distintas operaciones bancarias, sus usuarios deben tener en cuenta una serie de restricciones que pueden impedir que reciban una transferencia o retiren dinero cuando lo necesiten. Los límites varían según el tipo de operación y el canal utilizado.

Este producto de BancoEstado cuenta con más de 15 millones de usuarios en Chile. Su apertura no tiene costo y solo requiere una cédula de identidad vigente, pero su funcionamiento contempla topes para el dinero que se puede acumular, los abonos mensuales y las operaciones diarias.

¿Cuál es el saldo máximo de la Cuenta RUT?

BancoEstado establece dos límites para el dinero que ingresa a la cuenta:

Saldo máximo: $5.000.000.

Límite mensual de abonos: $4.000.000 en depósitos y transferencias recibidas durante un mes calendario.

El límite de saldo es permanente, mientras que el de abonos se reinicia el primer día de cada mes. Ambos deben cumplirse simultáneamente: aunque una persona no haya alcanzado el tope mensual de ingresos, una transferencia puede ser rechazada si hace que el saldo supere el máximo permitido.

¿Cuánto puedes girar al día?

Los montos máximos de retiro dependen del lugar donde se realice la operación:

Cajeros automáticos de BancoEstado: $400.000 diarios.

Cajeros automáticos de otros bancos: $200.000 diarios.

CajaVecina: $200.000 diarios.

Cajas de BancoEstado Express: hasta $5.000.000 diarios.

Cajas de sucursales BancoEstado: hasta el saldo disponible.

Los límites de giro en cajeros de BancoEstado, otros bancos y CajaVecina se suman para validar el máximo diario.

¿Cuál es el límite para transferir desde la CuentaRUT?

A través de la aplicación de BancoEstado o de la Banca en Línea, el límite diario total para transferencias es de $2.000.000.

Si se registra una nueva cuenta de destino, se aplican restricciones adicionales durante las primeras 24 horas:

Se puede transferir hasta $200.000 diarios a cada nueva cuenta.

El total enviado a todas las nuevas cuentas ingresadas durante ese período no puede superar los $600.000 diarios.

Transcurridas las primeras 24 horas, se aplica el límite general de hasta $2.000.000 diarios.

En algunos casos, las restricciones para nuevas cuentas pueden extenderse hasta 72 horas.

Por otra parte, las transferencias mediante CajaVecina entre cuentas propias de BancoEstado y hacia cuentas de terceros del mismo banco tienen un límite diario de $200.000.

¿Cuánto tiempo puede estar una Cuenta RUT sin movimientos?

Una CuentaRUT puede permanecer hasta dos años sin saldo o movimientos. Después de ese período, BancoEstado evalúa el cierre del producto.

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