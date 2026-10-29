Hora de colación: ¿Cuenta como hora trabajadada?

29 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La hora de colación puede determinar cuánto tiempo debe permanecer una persona en su trabajo y a qué hora puede retirarse. Aunque es un descanso obligatorio, no siempre se incluye dentro de la jornada laboral, una diferencia que depende de las condiciones acordadas entre el trabajador y su empleador.

El artículo 34 del Código del Trabajo regula este período y establece que la jornada debe dividirse en dos partes, con un descanso destinado a la alimentación.

¿La hora de colación cuenta como hora trabajada?

El portal de BUK aclara que por regla general, la hora de colación no cuenta como hora trabajada. En Chile, el tiempo destinado a la colación no se considera trabajado ni se paga, por lo que no se incluye en el cálculo de las horas efectivas de la jornada.

Sin embargo, las partes pueden acordar que este descanso sea imputable a la jornada laboral. En ese caso, el tiempo de colación se considera dentro de las horas pactadas.

La diferencia se refleja en el horario de salida. Por ejemplo, si una persona ingresa a las 09:00 horas y debe cumplir ocho horas efectivas de trabajo, con 30 minutos de colación no imputable su jornada termina a las 17:30 horas. Si el descanso está incluido en las ocho horas pactadas, puede retirarse a las 17:00 horas.

¿Cuánto dura el descanso de colación?

El artículo 34 del Código del Trabajo establece un descanso de al menos 30 minutos diarios para la colación. La ley no fija un máximo explícito, pero la Dirección del Trabajo ha señalado que su duración debe ser razonable y no extenderse de forma desproporcionada.

La Ley de 40 Horas no modificó esta regla: la reducción de la jornada semanal ordinaria no eliminó la obligación de otorgar este descanso.

Un ejemplo de distribución horaria para una jornada de ocho horas efectivas es el siguiente:

Entrada: 08:30 horas.

Colación: de 13:30 a 14:00 horas.

Salida: 17:00 horas.

En este caso, la persona permanece ocho horas y media en el lugar de trabajo: ocho horas de trabajo efectivo y 30 minutos de colación.

¿Se puede salir del trabajo durante la colación?

Sí. El trabajador puede salir del lugar de trabajo durante este descanso. No obstante, el contrato o el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad pueden establecer procedimientos para registrar la salida y el ingreso por motivos de seguridad y control de acceso.

Las empresas también deben contar con reglas claras sobre los horarios de colación y los registros de asistencia. Los sistemas de control deben permitir registrar el inicio y el término del descanso cuando corresponda, para facilitar la gestión de turnos y el cálculo de las horas trabajadas.

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