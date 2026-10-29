Muere María Angélica Zulic, reconocida ejecutiva y directora de empresas

29 oct. 2026 - 15:48 hrs.

María Angélica Zulic Guzmán, reconocida ejecutiva, directora de empresas y mentora, falleció, noticia que fue lamentada por HER Global Impact y Singularity Chile, organizaciones con las que estuvo vinculada. Ambas la despidieron destacando su trayectoria profesional y su disposición a compartir sus conocimientos y acompañar a otras personas.

Zulic estudió Psicología en la Universidad Diego Portales (UDP) y orientó su carrera al ámbito laboral. Comenzó a trabajar en capacitación antes de egresar y, con el tiempo, llegó a ocupar cargos gerenciales y a integrar directorios de empresas.

Su trayectoria en el mundo empresarial

En una entrevista publicada por la UDP en 2022, Zulic repasó su camino profesional, que la llevó a asumir responsabilidades en empresas y a trabajar en áreas relacionadas con el liderazgo y el desarrollo de personas.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como directora y asesora de empresas, coach en alta gerencia y profesora en academias de innovación. También participó en procesos de transformación organizacional y en iniciativas para impulsar la presencia de mujeres en puestos de alta dirección.

En 2021 recibió el Premio Alumni UDP por su trayectoria profesional. Su trabajo también estuvo ligado a la formación y mentoría de mujeres profesionales, a través de espacios como HER Global Impact y Singularity Chile.

El mensaje de despedida de HER Global Impact y Singularity Chile

En una publicación dedicada a su memoria, ambas organizaciones expresaron sus condolencias a la familia y a quienes compartieron con ella. La recordaron como una amiga, compañera y profesional que abría espacios para otras personas y estaba dispuesta a enseñar desde su experiencia.

“Su trayectoria, compromiso y contribución a la formación e inspiración de mujeres dejan una huella que trasciende su labor profesional y permanece en quienes tuvieron el privilegio de compartir con ella”, señalaron las organizaciones.