Jaula Bahamondes peleará en Chile: Enfrentará a un excampeón y estrella de la UFC

Los deportes de combate volverán a tener a Chile como escenario de un evento internacional de alto nivel. Este jueves se anunció la realización de HYPE Chile, una velada que reunirá a destacados exponentes de las artes marciales mixtas y otras disciplinas de contacto el próximo domingo 20 de diciembre en el Santander Arena, en Santiago.

La principal atracción de la jornada será el enfrentamiento entre Ignacio “Jaula” Bahamondes, uno de los máximos representantes chilenos de las artes marciales mixtas, y el estadounidense Colby “Chaos” Covington, reconocido por su trayectoria en UFC, donde llegó a conquistar el título interino del peso wélter.

El anuncio promete convertir la cita en uno de los acontecimientos más llamativos del calendario de deportes de combate en el país, con una cartelera internacional que contempla más de diez enfrentamientos y la participación de figuras de Latinoamérica y otros mercados.

Bahamondes vs. Covington: el duelo que encabezará la velada

El combate estelar tendrá como protagonista a Bahamondes, quien volverá a competir ante el público chileno en una presentación que lo enfrentará a uno de los nombres más reconocidos del circuito estadounidense.

Al frente estará Covington, excampeón interino de UFC y una figura conocida tanto por su recorrido deportivo como por sus polémicas declaraciones y provocaciones públicas, una característica que le ha dado notoriedad dentro y fuera del octágono.

El cruce entre el representante nacional y el estadounidense será uno de los principales atractivos de HYPE Chile, que busca acercar al público local a competidores de trayectoria internacional.

La organización también anticipó que todavía quedan enfrentamientos por anunciar, por lo que se espera que la cartelera continúe tomando forma durante las próximas semanas.

Gastón “Tonga” Reyno y Andrés Muñoz protagonizarán un duelo a puño limpio

Otra de las peleas destacadas de la jornada será el enfrentamiento entre el uruguayo Gastón “Tonga” Reyno y el ecuatoriano Andrés Muñoz, quienes protagonizarán el combate principal de la modalidad bare knuckle, disciplina que se caracteriza por el uso de los puños sin guantes de boxeo tradicionales.

Reyno, reconocido por su trayectoria en los deportes de contacto y su trabajo como comentarista de ESPN, se medirá con Muñoz en un enfrentamiento pactado a cinco asaltos, de acuerdo con el anuncio del evento.

El choque entre ambos representantes sudamericanos aportará un atractivo adicional a una velada que combinará distintas modalidades de combate y buscará convocar tanto a los seguidores de las artes marciales mixtas como a los aficionados al boxeo y otras disciplinas de contacto.

HYPE Chile contempla más de diez combates, con exponentes latinoamericanos y deportistas de trayectoria internacional. Sin embargo, la organización todavía no ha confirmado todos los nombres que completarán la programación estelar.

La propuesta apunta a ofrecer una experiencia en vivo para los fanáticos que habitualmente siguen estas competencias a través de transmisiones deportivas y plataformas digitales.

Con la presencia de Bahamondes, Covington, Reyno y Muñoz entre sus principales figuras anunciadas, el evento busca instalar a Santiago como escenario de una velada de alcance internacional.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para HYPE Chile?

La cita está programada para el domingo 20 de diciembre de 2026, en el Santander Arena de Santiago. Según informó la organización, las entradas estarán disponibles a través de PuntoTicket desde este viernes 30 de octubre.

Los valores de los tickets, las ubicaciones y otros detalles de la venta deberán revisarse en los canales oficiales de la ticketera y del evento.

De esta manera, HYPE Chile se prepara para cerrar el año con una cartelera que tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Ignacio “Jaula” Bahamondes y Colby Covington, en una noche que promete concentrar la atención de los fanáticos de los deportes de combate.