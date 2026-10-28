Pablo Milad tras clausura de la ANFP en Quilín: "Le critico al alcalde que llamó a la prensa para hacerse famoso"

28 oct. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la clausura de la ANFP en Quilín, el presidente de dicha asociación, Pablo Milad, lanzó críticas contra el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, asegurando que se encontraban en proceso de regularizar los permisos de recepción de obras exigidos.

"Le critico al alcalde que llamó a todos ustedes (prensa) para hacerse famoso", expresó Milad.

Y agregó: "¿Cuál es el fin? ¿Hacerse famoso? Usar al futbol como medio de comunicación electoral. Por qué no mandaron una carta para regularizar los edificios y eso no lo hicieron".

Milad criticó la clausura

El presidente de la ANFP cuestionó el origen del conflicto sobre el recinto de Quilín, argumentando que estaban regularizando los permisos pendientes.

"Han sido arbitrarios, vamos a hacer las acciones judiciales, pedimos un recurso de protección, la clausura va lamentablemente. El edificio tiene 33 años, tiene permiso de edificación este sector, hay otras artes que comenzamos a regularizar en 2023 que teníamos que hacer ajustes para cumplir la ley y las exigencias", detalló.

Por ahora, Milad y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, no han logrado acercar posiciones: "¿Dónde está el alcalde? Se arrancó… le dije que subiera a conversar", terminó por expresar el dirigente.