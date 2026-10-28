Oposición confirma Acusación Constitucional contra ministro Rabat tras polémica por rebaja de condenas

28 oct. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

Diputados de oposición confirmaron este miércoles que impulsarán una Acusación Constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por firmar rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

El anuncio se hizo tras finalizar una acalorada sesión especial en la Cámara, en donde el secretario de Estado debió exponer sus argumentos y explicar su decisión, al mismo tiempo que la bancada opositora exigía su renuncia con carteles y gritos.

"No tenía justificación alguna"

"En esta sesión especial vimos a un ministro que no se supo defender. Es absolutamente aberrante e injustificable el haber rebajado las condenas a pedófilos, abusadores de niños. No tenía justificación alguna", comenzó señalando la diputada Gael Yeomans.

La parlamentaria aseguró que en la exposición de Rabat "hay inconsistencias flagrantes que quedaron en evidencia".

Asimismo, comentó que los partidos de oposición presentaron un proyecto en el que se le solicita al Presidente José Antonio Kast la renuncia formal del ministro y el subsecretario Luis Silva, "porque aquí lo que se tenía que haber hecho era proteger a los niños y niñas".

"Esa era su obligación principal, pero lamentablemente los 56 decretos que sacaron, y que hasta ahora hemos conocido porque pueden haber más, vulneraron los derechos de los niños. Hay agresores sueltos en las calles producto del error garrafal que cometieron y que es absolutamente imperdonable", añadió la diputada.

Acusación constitucional

"Es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos de que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional, y vamos a trabajar seriamente en la construcción de esos argumentos", declaró.

La parlamentaria manifestó que el ministro Rabar "tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir".

"Si es que el presidente Kast no ha tomado hasta ahora la definición e insiste en ratificarlo en su cargo, a pesar de los hechos que todos conocemos acá, es nuestra obligación ejercer toda la herramienta de fiscalización y es lo que vamos a hacer", concluyó la autoridad.

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