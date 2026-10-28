Runners de Singapur corren al interior de centros comerciales: Esta es la razón para hacer deporte en malls

28 oct. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 80 corredores se reúnen en los pasillos de un centro comercial de Singapur para entrenar antes de que abran las tiendas. La iniciativa surgió como una alternativa para quienes buscan mantenerse activos y evitar la contaminación del aire que afecta a la ciudad-Estado.

La situación se debe al humo de los incendios forestales en Indonesia, que durante las últimas semanas ha provocado que la calidad del aire en Singapur alcance su peor nivel en diez años. El fenómeno también ha obligado a cancelar actividades al aire libre.

Ante este escenario, los aficionados al running y quienes se preparan para competencias internacionales encontraron en los grandes centros comerciales un espacio para continuar con sus entrenamientos.

Uno de los lugares elegidos es Marina Square, donde los deportistas utilizan los pasillos como pistas improvisadas. Sin embargo, la actividad cuenta con reglas para evitar accidentes y no interferir con el funcionamiento del recinto.

“Ni esprints, ni adelantamientos, ni gritos”, advierte Eugene Beh, de 52 años, fundador del Singapur Runners Club. Las normas también prohíben escupir y correr de frente en los pasillos estrechos.

Según explicó Beh, el club ha tenido que suspender varias salidas al exterior debido a la neblina provocada por el humo que llega desde los incendios forestales y las ciénagas de las islas indonesias de Borneo y Sumatra.

Para obtener autorización para correr dentro de los centros comerciales, los clubes deben presentar un plan detallado que considere la extensión de los pasillos, las curvas cerradas y los posibles riesgos para los participantes. Además, los entrenamientos deben realizarse antes de la apertura de las tiendas.

“El mayor desafío para el entrenamiento en exterior es la meteorología. La humedad es muy elevada y ahora con la niebla el impacto es el doble, incluso el triple, así que es muy complicado de gestionar”, señaló Eddie Chan, entrenador principal de X-Run, a la agencia AFP.