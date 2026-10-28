Muere juez estadounidense que llevaba el caso de Nicolás Maduro en Nueva York

28 oct. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Alvin Hellerstein, el juez estadounidense que llevaba el caso en Nueva York contra el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, murió a los 92 años, confirmó un funcionario judicial este miércoles.

Como uno de los jueces federales más veteranos de Estados Unidos, se habían planteado dudas sobre si era el magistrado adecuado para presidir el que podría ser un largo juicio contra Maduro por cargos de narcotráfico, entre otros.

La extensa carrera de Hellerstein incluyó la supervisión de las causas civiles derivadas de los atentados terroristas de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, rechazando a menudo acuerdos que consideraban injustos para los demandantes.

El caso contra Nicolás Maduro

Su muerte fue confirmada a la Agencia France-Presse por un funcionario del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde ejercía como juez.

Hellerstein llevó durante más de una década el caso de narcotráfico vinculado a Maduro, que ya ha dado lugar a la condena del exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero en una operación militar en Caracas.

Los roces con Donald Trump

Hellerstein también se enfrentó a Donald Trump al rechazar una petición del entonces presidente estadounidense para trasladar a un tribunal federal su caso en Nueva York por pagos no registrados.

El año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de una banda criminal venezolana sin una audiencia judicial.

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