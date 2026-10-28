Temblor en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud del sismo y su epicentro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles 28 de octubre, a las 15:13 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 54 km al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 30,1 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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