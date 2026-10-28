Temblor en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud del sismo y su epicentro

28 oct. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 28 de octubre, a las 15:13 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 54 km al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 30,1 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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