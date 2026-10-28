Temblor en el norte del país: Revisa la magnitud que tuvo el movimiento telúrico

28 oct. 2026 - 05:02 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles, a las 04:52 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 69 km al este de Alto del Carmen, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 119 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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