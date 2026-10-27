Histórico recinto de San Bernardo se transformará en nuevo outlet mall: Proyecto contempla inversión millonaria

27 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un histórico recinto de la Región Metropolitana tendrá un nuevo destino. La antigua Maestranza Central de Ferrocarriles de San Bernardo será transformada en un outlet mall, en un proyecto que busca recuperar el espacio y convertirlo en un centro de comercio, gastronomía y servicios.

Según informó Diario Financiero, la iniciativa es impulsada por Grupo Torna y contempla una inversión superior a 1,5 millones de UF, equivalente a aproximadamente US$62 millones. El desarrollo se emplazará en un terreno de más de 70 mil metros cuadrados y considera una primera etapa de superficie arrendable.

La propuesta apunta a convertir el histórico inmueble en un nuevo polo comercial para la zona sur de Santiago, incorporando tiendas, espacios públicos y distintas alternativas de servicios para los visitantes.

¿Cómo será el nuevo outlet mall de San Bernardo?

El proyecto, denominado Maestranza Outlet Mall, contempla una primera etapa de 21 mil metros cuadrados de superficie arrendable, con la posibilidad de alcanzar los 38 mil en el mediano plazo.

El recinto incorporará cerca de 120 locales comerciales, además de una oferta que incluirá tiendas outlet, gastronomía, servicios y espacios públicos.

La iniciativa también considera la generación de aproximadamente 300 empleos durante su construcción y otros 600 puestos de trabajo permanentes una vez que el proyecto se encuentre operativo.

La inversión detrás del proyecto

Grupo Torna, vinculado a Cristián Jijena, Miguel Ángel Etcheberry, Federico Jacial, Nicolás Álamo y Gonzalo Martínez, está a cargo del desarrollo del nuevo centro comercial.

Según detalló el citado medio, Maestranza Outlet Mall representa la primera inversión de un plan de desarrollo del grupo para los próximos tres a cinco años.

¿Qué tiendas tendrá el nuevo centro comercial?

En cuanto a su oferta comercial, la iniciativa contempla la llegada de distintas categorías de operadores, entre ellos supermercados, gimnasios, servicios de entretención, gastronomía y marcas deportivas.

La directora comercial de Maestranza Outlet Mall, Limor Arrueste, señaló que la respuesta inicial de las marcas ha sido positiva y que más del 40% de la superficie ya se encontraba comprometida comercialmente.

De esta manera, la antigua Maestranza Central de Ferrocarriles de San Bernardo se prepara para una nueva etapa, con un proyecto que busca combinar comercio, servicios y recuperación de un recinto histórico de la comuna.