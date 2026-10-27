Incluye la Metropolitana: Emiten aviso por probables tormentas electricas en zonas de ocho regiones del país
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas para esta semana en sectores de un total de ocho regiones del país.
¿Cuándo y dónde se registrará el fenómeno?
El primer aviso se debe a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica", y se desarrollará desde la tarde del miércoles 28 hasta la noche del jueves 29 de octubre.
Según la DMC, se espera, también, la probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.
Las zonas afectadas corresponden a las siguientes regiones y sectores:
- Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera
- Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera
- Metropolitana: Precordillera, cordillera
- O'Higgins: Precordillera, cordillera
- Maule: Valle, precordillera, cordillera
De acuerdo al organismo, en todas las regiones el fenómeno se presentará el miércoles y jueves, a excepción del Maule, que solo será el jueves.
El segundo aviso por probables tormentas eléctricas responde a una condición sinóptica de "vaguada en altura", y se desarrollará desde la mañana del miércoles 28 hasta la noche del jueves 29 de octubre.
Las zonas afectadas corresponden a las siguientes regiones y sectores:
- Tarapacá: Precordillera, cordillera
- Antofagasta: Precordillera occidental, precordillera Alto Loa, precordillera Salar, cordillera
- Atacama: Cordillera
¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?
La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".
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