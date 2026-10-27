Investigan crimen de hombre de 34 años en El Tabo: Fue víctima de múltiples disparos

27 oct. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 34 años fue baleado en la tarde de este martes 27 de octubre en la comuna de El Tabo, en la región de Valparaíso, lo que activó un despliegue por parte de personal policial.

Según información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el afectado recibió múltiples disparos y perdió la vida.

Las primeras diligencias señalan que el hecho ocurrió en la avenida Armando Celis, en las afueras del condominio "Parque Mar".

¿Qué dijo la PDI?

El subcomisario Miguel García, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, detalló que el hombre quedó con "diversas lesiones por proyectil balístico".

"Se encuentran realizando diversas diligencias, como reconocimiento del cadáver, trabajo en el sitio del suceso, recolección de evidencias, búsqueda de cámaras de seguridad, toma de declaración de testigos y empadronamiento, para establecer la dinámica de los hechos", sostuvo.

El funcionario policial agregó que lo anterior también tiene como finalidad establecer la identidad de el o los responsables del homicidio.

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